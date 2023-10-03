Несколько воздушных целей сбиты в небе над Белгородской областью Гладков: система ПВО сбила несколько воздушных целей у хутора Масычево

Вооруженные силы Украины атаковали Грайворонский городской округ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Системе противовоздушной обороны удалось сбить несколько целей в небе над хутором Масычево, уточнил он. В результате инцидента никто не пострадал.

В Грайворонском городском округе система ПВО сбила несколько воздушных целей в районе хутора Масычево. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — написал Гладков.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинская армия обстреляла кассетными боеприпасами поселок Климово. В результате происшествия повреждения получили несколько домов и хозяйственных построек. По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал.

Глава ДНР Денис Пушилин также сообщал об обстреле Макеевки в Черногвардейском районе республики. По его словам, в результате происшествия пострадала мирная жительница. Она лишилась двух ног. За сутки зафиксировано 20 обстрелов и 74 прилета, в том числе снарядов реактивной артиллерии калибра 122 мм.