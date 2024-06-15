Несколько сел под Белгородом остались без электричества

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Электроэнергию отключили в селах Устинка, Ясные Зори, Бочковка, Нечаевка и Лозовое в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в ближайшее время специалисты начнут устранять последствия аварии.

В Белгородском районе произошло аварийное отключение электроэнергии в селах Устинка, Ясные Зори, Бочковка, Нечаевка и Лозовое. Службы приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сразу три населенных пункта Белгородской области были подвергнуты атаке ВСУ с использованием беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет.

Глава региона рассказал, что дроны атаковали села Безымено и Головчино. В селе Безымено пострадали здания местного Дома культуры и фельдшерско-акушерского пункта, а также повреждена линия газоснабжения, из-за чего жители временно остались без газа. В селе Головчино беспилотник упал у грузовика и повредил его.

Также 15 июня после атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины в Шебекинском районе Белгородской области пострадали два человека. БПЛА попал в припаркованный автомобиль в поселке Красное. Также была повреждена линия электропередачи, в поселке временно отсутствует электроэнергия.