Несколько подразделений ЗАЭС остались без света после атаки ВСУ

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Несколько подразделений Запорожской атомной электростанции остались без света после атаки украинской армии, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук. По его словам, которые цитирует РИА Новости, обесточенными оказались в том числе транспортный цех, типография и насосные станции.

Остались без электроснабжения наши подразделения станции, такие как транспортный цех, наша типография, насосные станции, обеспечивающие подачу питьевой воды на объекты станции, наше управление производственно-технической комплектации, то есть склады с товарно-материальными ценностями, ну и ряд других объектов, — отметил он.

Атака является «непосредственным ударом» по критической инфраструктуре, от которой зависит жизнеспособность станции, предупреждает Черничук. Иными словами, это удар по безопасности Запорожской АЭС, подчеркнул он.

Утром 22 июня в пресс-службе ЗАЭС рассказали, что Вооруженные силы Украины совершили нападение на подстанцию «Радуга» на территории Запорожской атомной электростанции. Представители ЗАЭС отметили, что меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме, несмотря на причиненный ущерб.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что ВСУ атаковали подстанцию в Энергодаре, где находится Запорожская атомная электростанция ЗАЭС. По ее словам, атака привела к отключению электроэнергии в городе. Это произошло из-за попадания украинских беспилотников по подстанции «Луч». При этом 17 июня глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что не имеет достаточно данных, чтобы назвать виновных в обстрелах ЗАЭС.