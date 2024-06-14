Несколько населенных пунктов Ростовской области обесточены из-за атаки БПЛА Голубев: Морозовский район Ростовской области обесточен в результате атаки БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько населенных пунктов Морозовского района Ростовской области остались без электроснабжения в результате атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. По его словам, оперативные службы переподключают потребителей по резервной схеме.

В результате атаки БПЛА в Морозовском районе нарушено электроснабжение. В зону отключения попали несколько населенных пунктов. Принимаются меры по переключению потребителей на энергоснабжение по резервной схеме, — написал он.

Минобороны России ранее сообщило, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 87 беспилотных летательных аппаратов на территории РФ. В ведомстве отметили, что 70 из них пытались атаковать Ростовскую область.

Этой же ночью Голубев известил, что силы российской ПВО отразили массированную атаку дронов над регионом. По его словам, информации о жертвах не поступало, дроны были сбиты в районе нескольких населенных пунктов.

До этого силы российской армии отразили массированную атаку ВСУ на Крымский мост. ВСУ направили на объект десяток ракет американского производства ATACMS. Глава МО РФ Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ рассказал, что благодаря действиям ВС РФ удалось спасти сотни жизней. Министр обороны подчеркнул, что «объединенная группировка продолжает <...> принимать меры по выполнению главной задачи — защиты населения Российской Федерации».