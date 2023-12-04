Несколько машин попали в «капкан песка» на переправе в Якутии Несколько машин увязли в песке на переправе через реку Лену в Якутии

Фото: vk.com/mchs_yakutia

Несколько автомобилей застряли на несанкционированной переправе через реку Лену в Якутии, сообщает Telegram-канал «Пряная Якутия». Там отметили, что машины попали в «капкан из рыхлого песка» и крепко увязли.

Некоторые пытаются воспользоваться тяжелым положением застрявших на переправе людей. Появились граждане, которые предлагают за весомую плату взять автомобиль на буксир.

Ранее на хуторе Кислино Курской области автомобиль «Лада Гранта» на скорости врезался в частный дом, пробил стену и повис на уровне крыши. Водитель машины погиб на месте, пассажира госпитализировали. До этого легковую машину зажало между среднетоннажным фургоном и большегрузной фурой на внешней стороне шестого километра МКАД. На место происшествия быстро приехали оперативные службы города. Информации о погибших или пострадавших в результате инцидента не поступало.

В подмосковных Химках злоумышленники в начале декабря прокололи шины на более чем 20 автомобилях. Действовали избирательно, выбирая объекты для членовредительства, а не прокалывая все покрышки подряд. Пострадали в том числе машины такси и каршеринга. Владельцы транспортных средств написали заявления в правоохранительные органы.