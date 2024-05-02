Несколько дронов ВСУ уничтожили над Ростовской областью Голубев: два беспилотника ВСУ были уничтожены над Ростовской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, мирные жители при атаке не пострадали.

Сегодня около 02:00 силами ПВО в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского уничтожено два БПЛА. По предварительным данным в результате атаки беспилотников пострадавших и повреждения объектов не зафиксировано, — говорится в сообщении.

Ранее ВСУ совершили попытку атаки на объекты в Белгородской области около 20:00 мск 30 апреля, использовав один беспилотник самолетного типа, информировали в пресс-службе Министерства обороны России. По данным ведомства, дрон сбили дежурные средства противовоздушной обороны.

До этого МО РФ заявило об ударе трех украинских беспилотников по объектам на территории страны. Средствами ПВО два аппарата были сбиты над Курской областью и еще один — над Белгородской областью.

Также сообщалось, что ВСУ атаковали «Газель» на территории сельскохозяйственного предприятия в селе Петровка Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что в транспортном средстве выбиты стекла, посечен кузов. В результате происшествия никто не пострадал.