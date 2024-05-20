Несколько дронов ВСУ сбили над Курской областью Врио губернатора Смирнов: два беспилотника ВСУ уничтожили над Курской областью

Фото: Минобороны РФ

Два беспилотника Вооруженных сил Украины были уничтожены средствами ПВО над Обоянским районом, передал в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. По его словам, атака была пресечена в ночь на 20 мая.

Ночью два украинских БПЛА самолётного типа были сбиты над Обоянским районом Курской области. Спасибо бойцам ПВО! — говорится в сообщении.

Ранее в результате атаки дрона-камикадзе на Белгородскую область загорелся храм Сергея Радонежского 1846 года постройки. Согласно известной на тот момент информации, вспыхнула кровля здания. Также два мирных жителя пострадали от осколочных ранений в результате атаки беспилотников ВСУ на село Петровка.

До этого в Белгороде и Белгородском районе за несколько часов дважды запускали ракетную опасность. В первый раз сигналы сработали в 20:17 мск. Сирены звучали в течение трех минут. Второй раз ракетную опасность объявили в 21:32 мск. Однако спустя пять минут сирены отменили.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков писал, что украинский дрон-камикадзе атаковал мирных жителей села Новая Наумовка, которые приехали копать огород. Один мужчина погиб на месте, второй получил ранения.