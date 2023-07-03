Несколько домов загорелись под Брянском после обстрела ВСУ Богомаз: два жилых дома загорелись в поселке Белая Березка после обстрела ВСУ

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Два жилых дома загорелись после артобстрела со стороны ВСУ поселка Белая Березка Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. Он подчеркнул, что пострадавших нет.

Сегодня ВСУ совершен артиллерийский обстрел поселка Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет. По предварительной информации, в результате обстрела произошло возгорание двух жилых домовладений. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — написал Богомаз.

По данным Telegram-канала Mash, обстрел Климовского и Трубчевского районов шел из РСЗО «Град». Примерно 15 прилетов пришлось на села Кистер и Соловьевка. Также ночью 2 июля и утром 3 июля пять прилетов были зафиксированы в казачьем селе Курковичи и селе Ломаковка. Минобороны эту информацию не комментировало.

30 июня украинские войска обстреляли из минометов село Новые Юрковичи Климовского района Брянской области. Обошлось без пострадавших. Село находится в 15 километрах от монумента «Три сестры». Он был открыт в 1975 году в честь дружбы России, Украины и Белоруссии на стыке границ трех государств.