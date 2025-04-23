Десятки солдат ВСУ стали заложниками меловых пещер под Курском Mash: 40 солдат ВСУ заблокированы в подземельях под Горнальским монастырем

Фото: Социальные сети

ВС Украины

Около 40 солдат ВСУ остались заблокированными в меловых пещерах в районе Горнальского мужского монастыря, сообщает Telegram-канал Mash. Входы и выходы из катакомб времен Великой Отечественной войны завалило обломками после многочисленных ударов ФАБ. В Минобороны эту информацию пока не комментировали.

В материале сказано, что о заблокированных в подземельях украинских солдатах российские бойцы узнали в результате перехвата радиопереговоров. По данным канала, военные ВСУ не могут выйти — у них закончились запасы еды и воды.

Уточняется, что почти три взвода ВСУ ушли под землю еще 17 апреля в процессе обороны района. Однако их план провалился из-за российского наступления, в частности, солдат завалило землей и камнями в результате артиллерийской и бомбовой атаки.

По данным канала, Горнальский мужской монастырь частично выдержал штурм. В числе поврежденных находятся несколько сооружений и купол. До полного освобождения Курской области российским солдатам следует зачистить село Горналь, вблизи которого уже идут штурмовые действия, сказано в материале.

Ранее было опубликовано видео, как Вооруженные силы РФ поразили цеха по производству взрывчатых веществ ВСУ в районе Степного Запорожской области. По данным пресс-службы Минобороны, для удара российские войска использовали БПЛА «Герань-2».