Несколько десятков домов пострадали в Крыму из-за детонации боеприпасов Из-за детонации боеприпасов в Крыму повредилось более 70 жилых домов

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Боле 70 частных и 9 многоквартирных домов были повреждены в селе Майское Джанкойского района на севере Крыма из-за детонации боеприпасов, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев в Telegram-канале ведомства.. По его словам, в основном были повреждены окна и крыши зданий. Садаклиев добавил, что в населенном пункте по-прежнему подается электроэнергия и вода, на время был отключен газ.

Электроэнергия и вода подаются в полном объеме, на текущий момент отключен газ, однако после проведения полного обследования территории газоснабжение также будет восстановлено. У нас имеется информация о девяти поврежденных МКД и около 70 частных домов. Данные уточняются, — сказал Садаклиев.

Взрывы на временном складе боеприпасов в Джанкойском районе произошли утром 16 августа. Пострадали два человека из числа гражданского населения. По факту взрывов возбуждено уголовное дело. В Минобороны России назвали произошедшее диверсией. По данным зарубежных СМИ, к взрывам причастно украинское элитное военное подразделение.

Глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал выделить жителям Джанкойского района, чьи дома пострадали в результате взрывов, компенсации в размере до 100 тысяч рублей.