Несколько человек пострадали при срыве крыши краснодарской школы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Кровлю школы № 29 на улице имени Рылеева в Краснодаре сорвало из-за сильного ветра, написал в своем Telegram-канале глава города Евгений Наумов. Он также опубликовал кадры с места происшествия. По словам мэра, хотя инцидент и произошел до начала торжественной линейки, несколько человек получили травмы, им оказывается помощь.

Сильный ветер внес коррективы в этот праздник. В школе № 29 по улице им. Рылеева сорвало часть кровли. Хоть это и произошло до начала торжественной линейки, но есть и пострадавшие. Сейчас медики оказывают им помощь, — заявил глава Краснодара.

На месте происшествия работают спасатели и полиция. К школе направляются заместитель мэра Игорь Михайлов и представители департамента образования. Как отметил Наумов, он держит ситуацию на контроле.

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