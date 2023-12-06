Несколько человек отравились угарным газом в частном доме в Якутске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько человек отравились угарным газом в Якутске, сообщает региональное управление Следственного комитета России. Как отмечается, их обнаружили в одном из частных домов на улице 50 лет Советской Армии. Один человек скончался.

6 декабря 2023 года в следственные органы СК России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение об обнаружении в одном из частных домов, расположенных на ул. 50 лет Советской Армии в городе Якутске, нескольких человек с признаками отравления угарным газом, а также тела женщины 1997 года рождения, — говорится в сообщении ведомства.

Точное число пострадавших не называется. Уточняется, что по данному факту проводится расследование. На месте работают следователи и криминалисты.

Ранее сообщалось, что отравление угарным газом стало причиной гибели четырех человек в Крыму. Их тела были обнаружены в частном домовладении села Укромного. Это супружеская пара и двое их детей — мальчик в возрасте 8 лет и девочка в возрасте 12 лет. Еще трое детей пары в возрасте 20, 19 и 16 лет были госпитализированы. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

До этого стало известно о гибели четырех детей в Ростовской области. Они также отравились угарным газом из печи. Взрослых в момент трагедии рядом не было. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».