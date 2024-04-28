Несколько беспилотников упали у нефтебазы в российском регионе Шапша: три беспилотника упали в районе нефтебазы в Людиново Калужской области

Три беспилотника упали в районе нефтебазы в Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. Он уточнил, что инцидент произошел в городе Людиново в ночное время.

Сегодня ночью в 03:40 в районе нефтебазы г. Людиново произошло падение 3 БПЛА, — написал Шапша.

По словам губернатора, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают специалисты, проводится проверка, уточнил он.

В Минобороны России сообщили, что в ночь на 28 апреля ВСУ попытались атаковать с помощью беспилотников ряд регионов страны. В общей сложности средства ПВО уничтожили 17 дронов. В частности, над Калужской областью сбили три БПЛА. Больше всего беспилотных летательных аппаратов перехватили над территорией Брянской области — девять единиц.

Ночью губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что системы ПВО уничтожили несколько беспилотников ВСУ самолетного типа. Через некоторое время он рассказал о налете еще четырех БПЛА. Сначала над Выгоничским районом, затем над Трубчевском. Также атаке подвергся Севский район.

Накануне нескольким атакам со стороны ВСУ подверглась Курская область. По словам главы региона Романа Старовойта, были обстреляны поселки Теткино и Новый Путь Глушковского района, а также село Горналь Суджанского района.