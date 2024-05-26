Несколько беспилотников сбили в российском регионе Клычков: средства ПВО сбили три беспилотника в Орловской области

Фото: МО РФ

Средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника на территории Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. Он отметил, что пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают оперативные службы.

На территории Орловской области средствами ПВО сбиты три БПЛА. По предварительной информации, жертв и разрушений нет, — написал Клычков.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что семь беспилотников ВСУ пытались атаковать регион. Он добавил, что дежурными средствами ПВО аппараты были сбиты, никто из мирных жителей не пострадал. Перед этим Смирнов предупреждал местных жителей об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Средства противовоздушной обороны Курской области были приведены в боеготовность.

Вечером 25 мая Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших в результате атаки нет. Разрушения зафиксированы в семи частных жилых домовладениях, там выбиты окна и посечена кровля.

Кроме того, над Белгородской областью уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» и 29 реактивных снарядов Vampire. По данным Минобороны РФ, попытка атаки на регион была пресечена около 22:30 мск 25 мая.