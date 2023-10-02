Нештатная ситуация на ТЭЦ обесточила и обезводила часть Ульяновска

Перебои с электричеством произошли в Ульяновске утром, сообщает администрация города в Telegram. В результате в городе остановились троллейбусы, появились затруднения с водоснабжением, в том числе в клинической больнице и роддоме.

В 09:52 была зафиксирована просадка в сети 110 кВ. Без напряжения находились микрорайоны Нижняя терраса, Верхняя терраса и часть Нового города. По предварительным данным, нештатная ситуация произошла на ТЭЦ-2.

В Заволжском районе города в энергосистеме была зафиксирована посадка напряжения, что спровоцировало сбой в работе технологического оборудования сооружений водоподготовки и насосного оборудования водопроводных повысительных станций, — рассказали в «Ульяновскводоканале».

В настоящий момент специалисты водоканала работают над восстановлением штатного режима работы на всех объектах предприятия. В Центральную городскую клиническую больницу, а также в роддом на улице Сурова доставляют электрические генераторы мощностью 200 кВт в.

Ранее в сентябре в петербургском поселке Шушары и в аэропорту Пулково пропал свет. В окрестных ЖК также наблюдались проблемы с водоснабжением из-за отключения электронасосных станций.