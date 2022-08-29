«Несчастный случай»: в Ельцин Центре оценили приговор за порчу картины В Ельцин Центре назвали незаслуженным приговор охраннику, пририсовавшему глаза картине

Фото: Александр Мехоношин/Пресс-служба Ельцин Центра

Картина Анны Лепорской «Три фигуры» в Ельцин-центре

Порча картины Анны Лепорской «Три фигуры» охранником Ельцин Центра является несчастным случаем, а не вандализмом, потому сотрудник Александр Васильев получил незаслуженный приговор, рассказали NEWS.ru в пресс-центре культурного комплекса. Сообщается, что в настоящий момент картина полностью отреставрирована и ущерб устранили без последствий.

Ельцин Центр считает инцидент с порчей картины во время выставки несчастным случаем. <...> Страховая сумма выплачена в кратчайшие сроки. К настоящему моменту картина успешно отреставрирована и уже участвует в другой выставке авангарда, ущерб, по оценкам эксперта, был устранен без последствий для произведения искусства, — заявили представители пресс-службы центра.

Также они отметили, что сотрудник, нарисовавший глаза картине, страдал от ментальных заболеваний и его не нужно было брать на работу в частное охранное предприятие. После инцидента в здании усилили контроль за сохранностью произведений искусств.

В феврале сотрудник частной охранной организации, осуществляющей безопасность Ельцин Центра в Екатеринбурге, испортил картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры», пририсовав ручкой глаза фигурам на полотне. Реставрационный совет Третьяковской галереи оценил ущерб в 250 тысяч рублей.

Васильев объяснил, что об этом попросили подростки. Девочки ввели его в заблуждение и попросили пририсовать глаза на картине, заявив, что это работа школьницы и ее можно «исправить». Его признали виновным в вандализме и приговорили к 180 часам обязательных работ. Также мужчину обязали в принудительном порядке пройти обследование у психиатра.