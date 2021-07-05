Непривитым жителям Якутска закрыли доступ в госучреждения

В столице Якутии — Якутске — гражданам, не прошедшим вакцинацию от коронавируса, запрещён доступ в помещения, где находятся государственные органы власти. Об этом заявила зампредседателя правительства республики Ольга Балабкина, сообщает ТАСС.

С сегодняшнего дня (5 июля. — NEWS.ru) посещение занятых помещений органами государственной власти на территории Республики Саха (Якутия), в городе Якутске осуществляется лишь только вакцинированными гражданами при предъявлении QR-кода, — цитирует её агентство

Чиновница добавила, что граждане, имеющие медицинские противопоказания к прививке или поставившие только один компонент вакцины, могут посещать органы власти при предъявлении отрицательного ПЦР-теста.

Балабкина отметила, что первым компонентом вакцины привились 216,1 тысячи жителей республики, а полностью прошли процедуру более 176,3 тысячи. Она призвала жителей республики активнее вакцинироваться, поскольку за последнюю неделю в Якутии выросло количество тяжёлых больных, а также летальных исходов.

Ранее сообщалось, что глава Якутии Айсен Николаев поручил разработать меры поощрения для тех, кто привьётся от коронавируса. По его словам, это могут быть розыгрыши ценных призов, предоставление льгот на коммунальные и транспортные услуги и другие преференции.