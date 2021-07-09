Непривитым туристам на Кубани пригрозили крупным штрафом

Туристам, которые планируют отдохнуть на Кубани с 1 августа, местные власти пригрозили крупными штрафами — в 30 тысяч рублей — за отсутствие сертификата о вакцинации от COVID-19 или не сделавшим прививку, говорится на сайте региональной администрации.

Отдыхающие могут приехать в Краснодарский край с отрицательным ПЦР-тестом, но в течение трёх дней с момента заселения в гостиницу их обяжут самостоятельно прийти в пункт вакцинации и предоставить документ о добровольном согласии на получение препарата. Тем, кто проигнорирует требование, могут назначить штраф по статье КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения».

Губернатор Краснодарского края пообещал обеспечить вакциной всех отдыхающих и попросил выделить субъекту дополнительные 300 тысяч доз.

С июля гостиницы Кубани обслуживают гостей с отрицательным ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации. Позже ввели некоторые послабления — разрешили приезжать с документом о перенесённом COVID-19, а отдыхающие с медотводом от прививки обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест, действующий 72 часа. Детям до 14 лет никаких медицинских документов не нужно.

Ограничительные меры на Кубани могут стать причиной снижения цен на отдых. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По её словам, говорить о сохранении того объёма популярности отечественных курортов, который ожидался в августе, уже нельзя.

Россияне продолжают активно скупать туры на заграничные курорты с учётом непогоды на отечественных и открытия границ с такими странами, как Турция. При этом владельцы гостиниц в турецких курортных городах не только не задирают цены, а стараются придумать всевозможные акции.