Непристегнутая автоледи врезалась в автобус в Арзамасе и погибла

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Один человек погиб, еще трое пострадали в ДТП с автобусом в Арзамасе Нижегородской области, сообщает портал NewsNN со ссылкой на региональное ГАИ. Авария произошла рано утром на повороте в село Шерстино.

Отмечается, что 55-летняя женщина за рулем Lada Granta выехала на встречную полосу и врезалась в автобус под управлением 61-летнего мужчины. В результате столкновения ПАЗ опрокинулся.

В легковом автомобиле ехали еще три пассажира, они получили травмы и были госпитализированы. Водитель скончалась на месте. Выяснилось, что люди в «Ладе» не были пристегнуты ремнями безопасности.

Ранее стало известно, что министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков попал в аварию. По предварительным данным, он находится в тяжелом состоянии. Отмечается, что в результате ДТП чиновник получил переломы ребер и костей таза. Происшествие случилось на 75-м километре трассы Начикинский совхоз — Усть Большерецк — п. Октябрьский. По предварительным данным, там столкнулись микроавтобус и УАЗ «Патриот».

До этого в Приморском крае на 113-м километре трассы Раздольное — Хасан произошла авария с участием скорой помощи. Во время ДТП из машины выпал пациент, он погиб на месте происшествия. Пострадала фельдшер, ее госпитализировали.