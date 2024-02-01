Непослушный бык подставил хозяина на десятки тысяч рублей Петербуржец отсудил у соседа 73 тысячи рублей из-за повредившего машину быка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга обратился в суд после того, как бык его соседа повредил автомобиль, сообщила объединенная пресс-служба судов. Мужчине удалось доказать, что животное оставило на транспорте царапины и вмятины, поэтому суд встал на его сторону и обязал хозяина быка выплатить штраф в размере 73,6 тысячи рублей. При этом ответчик требовал отказать в удовлетворении поданного на него иска, говорится в сообщении.

Ответчик просил отказать в удовлетворении иска, считая, что его животное не могло причинить заявленные повреждения машине, считая, что автомобиль истца и ранее попадал в аварии, а самим истцом не обеспечена сохранность своего имущества, — уточнила пресс-служба.

В ходе разбирательства суд постановил, что владелец быка должен был обеспечить его надлежащее содержание, а также принять необходимые меры безопасности. Ответчик при этом не предоставил доказательства отсутствия своей вины.

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