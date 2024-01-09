Непогода остановила работу трамваев в Евпатории

Фото: vk.com/my_evpatoria

Власти Евпатории 9 января из-за непогоды остановили работу трамваев, сообщили «МК в Крыму» в МУП «Трамвайное управление имени И.А. Пятецкого». Как уточнили на транспортном предприятии, причиной остановки стало обледенение контактной сети.

Издание пишет, что на маршруте работают только два трамвайных вагона. По информации руководства депо, движение транспорта возобновят, как только произойдет улучшение погодных условий.

По информации метеорологов, в Крыму после снегопадов в ночь на 9 января произошло резкое похолодание с минус 1 до минус 7 градусов. В ночь на 10 января ожидается до минус 15 градусов. Ненадолго потеплеет лишь к четвергу, 11 января, после чего в республику вновь вернутся морозы.

Ранее снегопады и плохая видимость спровоцировали заторы на автомобильной дороге М-4 «Дон» в Ростовской области. По данным Госавтоинспекции, 8 января на отдельных участках трассы видимость не превышала 30 метров. На одном из участков движение закрыли. Из-за сильной метели движение осложнилось в районе города Шахты, на участке с 979-го по 1009-й км трассы. Водителей призвали воздержаться от поездок до окончания непогоды, которая, по данным регионального МЧС, закончится после 9 января.