Непогода обесточила 200 населенных пунктов на юге России РИА Новости: 200 населенных пунктов в шести регионах России остались без света

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

На юге России порядка 200 населенных пунктов с населением более 261 тысячи человек остались без света из-за непогоды, сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. По их данным, проблемы с электричеством наблюдаются в шести регионах.

Накануне около 200 тысяч человек остались без электричества в Дагестане. Минэнерго России сообщало, что причиной стали неблагоприятные погодные условия — сильный ветер скоростью до 30 метров в секунду и дождь. К 21:40 аварийно-восстановительные работы были завершены.

Между тем в Москве высота снежного покрова за всю зиму превысила полуметровую отметку, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его данным, на базовой метеостанции ВДНХ к утру 7 февраля высота сугробов составила 53 см. Леус отметил, что это не рекорд на 7 февраля — так, в 1999 году в этот день высота сугробов достигала 58 см.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила жителей Москвы и Подмосковья о приближении холодов. 7 февраля в Москве будет идти снег, порывы ветра могут достигать 12–15 метров в секунду. 8 февраля столбики термометров опустятся до −15 градусов. По словам синоптика, к концу недели в столичном регионе ожидаются морозы до −25 градусов.