Непогода лишила электричества более 1700 жителей Новгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 1700 жителей восьми районов и округов Новгородской области в новогоднюю ночь остались без электричества из-за непогоды, сообщил губернатор региона Андрей Никитин, информация опубликована на сайте правительства. Основная причина обрыва проводов — налипание мокрого снега.

Без электроснабжения остаются 1710 жителей в 117 населенных пунктах Окуловского, Маловишерского, Любытинского, Пестовского, Хвойнинского, Крестецкого, Чудовского и Новгородского районов и округов, — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, восстановлением занимаются 58 ремонтных бригад. Сейчас энергетики усиленно расчищают трассы линий электропередачи. Ожидается, что обрывы удастся ликвидировать к 16:00 1 января.

Никитин потребовал от глав муниципалитетов при необходимости развернуть пункты временного пребывания граждан и обеспечить людей всем необходимым. В настоящее время в Новгородской области температура воздуха составляет минус 10 градусов. В течение 1 января синоптики прогнозируют снижение до минус 20 градусов.

Ранее сообщалось, что сильный ветер привел к массовым отключениям электроэнергии в Дагестане. Всего без света в республике остались 127 тысяч потребителей. Также стало известно, что все трассы и почти все канатные дороги были закрыты на горнолыжных курортах «Роза Хутор» и «Красная Поляна». Это произошло из-за мощного шторма, обрушившегося на Сочи.