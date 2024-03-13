Неожиданный удар в бок вынудил авто выполнить эффектный трюк с трамплином Автомобиль заехал на гору из песка в результате аварии на Ленинградском шоссе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авария с участием двух автомобилей произошла на Ленинградском шоссе под Выборгом, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». По его информации, легковушка вылетела на гору песка после неожиданного удара в бок. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Канал уточнил, что водитель белого хетчбэка хотел завернуть на автомобильную мойку с главной дороги, однако в этот момент на большой скорости там проезжал другой автомобиль. Водитель не успел среагировать и подскочил на впереди лежащем «трамплине» из песка.

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В Санкт-Петербурге тем временем сотрудники ДПС применили оружие при задержании нетрезвого 29-летнего жителя города Ломоносова, который за рулем автомобиля Skoda игнорировал требования об остановке. Отмечается, что нарушитель пытался скрыться от полицейских и создал несколько аварийных ситуаций на дороге, грубо нарушив ПДД.