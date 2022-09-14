Неопознанный летательный аппарат упал на Ставрополье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестный летательный аппарат взорвался после падения в Ставропольском крае недалеко от села Кендже-Кулак в Туркменском районе, сообщили РИА Новости в региональном МЧС. В ведомстве отметили, что устройство напоминает беспилотник.

В 17:05 поступило сообщение о падении неизвестного летательного аппарата в районе села Кендже-Кулак Туркменского округа Ставропольского края, — говорится в сообщении ведомства.

На месте инцидента работают спасатели. По данным ГУ МЧС, привлечены 16 человек и шесть единиц техники. Территория оцеплена, близко никого не подпускают.

По сведениям РЕН ТВ, шесть человек госпитализированы в районную больницу, среди них есть ребёнок. В пресс-службе противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края добавили, что серьезные ранения получил их сотрудник, ликвидировавший последствия: у него осколочное ранение руки и ноги, а также ожог лица.

В конце августа в Севастополе после атаки беспилотника на штаб Черноморского усилили работу всех служб. БПЛА был ликвидирован постом воздушной обороны. Его сбили над штабом, после чего летательный аппарат упал на крышу и загорелся.