Необычный воздушный шар упал в Ленобласти 78.ru: воздушный шар с электроприборами упал в Ленобласти

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Во Всеволожском районе Ленинградской области упал воздушный шар с закрепленными на нем электроприборами, сообщает 78.ru. Это произошло на территории СНТ «Океан в массиве Сады». Прибывшие на место полицейские обнаружили на земле сдутый шар, рядом с которым лежал электронный блок с проводами. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Воздушный шар с электроникой обнаружил у себя на участке местный житель. Специалисты обследовали место происшествия. По данным 78.ru, необычный шар оказался метеозондом.

5 апреля неопознанный летающий объект в Ленобласти также заметили в районе города Сосновый Бор. Объект летел на высоте около 10 километров со скоростью 200 км/ч, о нем стало известно около 12:30. СМИ сообщали, что в регионе могли ввести сигнал «Режим», который подают органы ПВО при обнаружении объекта, нарушившего воздушное пространство РФ, однако информация не подтвердилась. Источник ТАСС в силовых структурах отмечал, что НЛО двигался со скоростью ветра, из этого сделали вывод, что объект не имеет двигателей, следовательно, это не дрон и не самолет. «Невские новости» писали, что над Сосновым Бором могли заметить метеозонд.