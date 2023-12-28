Установленные в Артеме фигуры Деда Мороза и Снегурочки напугали жителей

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В Артеме Приморского края установили фигуры Деда Мороза и Снегурочки, которые испугали местных жителей, сообщает издание «Подъем». Скульптуры разместили около Дома культуры.

Фигуры из разноцветной пластмассы светятся в темноте и имеют большие круглые глаза ярко-голубого и зеленого цвета с узкими зрачками. Местные жители посчитали такой внешний вид Деда Мороза и Снегурочки жутким и назвали скульптуры «ходоками».

Администрация города отметила, что фигуры используются в Артеме не в первый раз. Прежде их устанавливали на центральной площади, а жалоб от местных жителей не поступало.

Ранее в Хабаровске мужчина в костюме Деда Мороза устроил драку на проезжей части. Инцидент на улице Павла Морозова попал в объектив камеры очевидца. На представленных кадрах видно, как участник конфликта в праздничном наряде схватил оппонента за голову, повалил на асфальт и сел сверху. Мужчин разняли прохожие.

Также сообщалось о падении промышленного альпиниста в костюме Деда Мороза с 24-го этажа в Челябинске. Мужчина хотел порадовать детей эффектным появлением на празднике, однако перепутал тросы и сорвался вниз на глазах у толпы. Инцидент произошел в момент, когда дети стали звать Деда Мороза.