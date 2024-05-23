Олененка необычной окраски обнаружили в ямальской тундре В ямальской тундре обнаружили олененка с окраской далматинца

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В ямальской тундре обнаружили олененка с необычной окраской, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на департамент природных ресурсов ЯНАО. Уточняется, что у олененка особенный пятнистый окрас.

По данным издания, человек, снявший на видео животное, проезжал мимо олененка на снегоходе. Он назвал детеныша оленя красавцем и сравнил его с далматинцем из-за пятнистой окраски.

В департаменте отметили, что на территории ЯНАО выпасается около 620 тысяч северных оленей, поэтому Ямал может похвастаться самым большим поголовьем оленей в стране.

Ранее в природном парке «Ингилор» на Ямале заметили новорожденных детенышей овцебыков. Отмечается, что в первые дни детеныши в основном прячутся за родителями, из-за чего их трудно поймать в кадр. Но заснять новорожденных овцебыков на видео все же удалось. В парке живут 110 особей овцебыков, их популяция ежегодно растет. Кроме того, там обитают бизоны, лошади и овцы, на новом месте обживаются яки.

До этого в Арсеньеве (Приморский край) раненая косуля пришла за помощью в детскую поликлинику. Животное нашли лежащим на крыльце медучреждения и вызвали полицию. Ветеринары осмотрели косулю и предварительно установили, что она получила травму, столкнувшись с железным забором.