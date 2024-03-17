Немецкий журналист рассказал, что впечатлило его в Запорожской области Журналист Репер восхитился качеством дорог в Запорожской области

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Рабочие во время ремонтных работ по восстановлению дорожного полотна трассы М18 «Мелитополь - Джанкой»

За два года в Запорожской области провели большую работу по строительству дорог, заявил РИА Новости немецкий журналист Томас Репер, приехавший на президентские выборы как наблюдатель. Он также отметил, что голосование на выборах президента России проходит «гладко», «все на месте».

Я не знаю, сколько сотен километров дорог сделано. Я помню, как в марте 2022 года мы пытались доехать из Крыма до Мелитополя по тому, что тогда называлось дорогой, и как это сейчас. Это впечатляет, что происходит, и не только здесь, в Запорожской области, но и в ДНР, в Мариуполе. То, как стараются, делают — это впечатляет, — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что иностранные наблюдатели из Соединенных Штатов Америки и Южно-Африканской Республики не обнаружили нарушений на выборах президента России в Херсонской области. Так, американский представитель Дэниэль Мартин Ковалик подчеркнул, что регион не выглядит оккупированным, а наблюдатель из ЮАР Пассека Фарумеле пожаловался на лживое изображение России в западных СМИ — западные ресурсы утверждают, будто людей в новых регионах заставляют голосовать. Однако ничего подобного он не видел.

Перед этим международные наблюдатели за ходом президентских выборов в России похвалили «прозрачный и спокойный» процесс голосования. Как заметил представитель Мали Диаките Мунтага, подготовка к выборам тоже прошла хорошо.