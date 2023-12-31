Немецкий телеканал сообщил о попадании журналистов под обстрел в Харькове ZDF сообщил о ранении переводчицы в «Харьков Палас» во время обстрела

Фото: t.me/dsns_telegram

Немецкий телеканал ZDF сообщает, что его съемочная группа попала под обстрел в гостиничном комплексе «Харьков Палас», пострадала украинская переводчица. По заявлению СМИ, у потерпевшей зафиксированы переломы. Минобороны РФ информацию не подтверждало.

ZDF пишет, что пятеро журналистов находились в отеле на разных этажах. Как утверждает телеканал, у переводчицы сломаны ребро и три позвонка. По словам сотрудников прессы, в гостинице был бункер, но «на Украине нет безопасного места».

Вооруженные силы России в ответ на атаку украинских военных на Белгород ударили по военным объектам в Харькове. По данным Минобороны РФ, в результате атаки были ликвидированы представители Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) и ВСУ, размещавшиеся в гостиничном комплексе «Харьков Палас». По данным ведомства, украинские офицеры планировали теракт в российском регионе.

В Минобороны РФ добавили, что в месте поражения находились до 200 иностранных наемников, которых хотели задействовать в террористических рейдах на территории РФ, граничащей с Украиной. В результате действий ВС России противник понес значительные потери в личном составе и технике, включая пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, уточнили в министерстве.

Ранее другой немецкий телеканал Welt предположил, что российские удары по объектам на территории Украины являются лишь затравкой на 2024 год. По словам военных экспертов в ФРГ, по таким действиям ВС РФ также можно понять, что ждет ВСУ в следующем году.