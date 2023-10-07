Нелегальную майнинг-ферму с дырой в стене накрыли в промзоне в Ленобласти В Ленобласти обнаружили пиратскую майнинг-ферму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Гатчине пресекли деятельность нелегальной майнинг-фермы, сообщает Telegram-канал «112». По данным канала, чтобы сэкономить на оплате электроэнергии, «пираты» выбили дыру в стене и провели через нее кабель к подстанции.

Добытчики криптовалюты организовали незаконную майнинг-ферму на территории промзоны в Гатчине Ленинградской области. На кадрах, опубликованных «112», видно, что система насчитывала десятки устройств. Владельцы фермы были подключены к подстанции Ленинградской областной электросетевой компании (ЛОЭСК).

Отмечается, что ущерб от таких ферм может составлять несколько миллионов рублей. Энергетические компании продолжают выявлять нелегальные подключения по всей России.

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