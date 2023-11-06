Нелегал из Турции пристал к шестикласснице в тверском автобусе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нелегал из Турции домогался 12-летней жительницы Твери в автобусе, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, полиция уже задержала 52-летнего безработного мужчину. Он свою вину отрицает.

Когда шестиклассница ехала домой из школы, мужчина подсел к ней и начал приставать. Несовершеннолетняя побоялась позвать на помощь, поэтому просто выбежала из автобуса. Дома она обо всем рассказала маме, которая и обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что гражданин Турции находится на территории России незаконно. Кроме того, он является безработным. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Новой Москве уроженец Таджикистана был задержан сотрудниками полиции после попытки изнасиловать 15-летнюю школьницу. Подозреваемый залез в дом к потерпевшей, увел ее в баню и начал домогаться.

Мигрант заметил девочку, когда шел мимо ее дома в деревне Богородское. Он убедился, что рядом нет взрослых и проник на территорию участка. Школьнице удалось убежать от нападавшего самостоятельно. Она закрылась в одной из комнат дома и вызывала полицию.