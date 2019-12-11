Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко выдвинул инициативу о присвоении некоторым российским городам почётного звания «Город трудовой доблести». На сегодняшний день законопроект полностью подготовлен к утверждению.
Отмечается, что инициатива была разработана в связи с празднованием в 2020 году 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Почётное звание планируют присвоить городам, которые внесли значительный вклад в обеспечение военных действий.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Китай готовится к празднованию 75-й годовщины Победы совместно с Россией.
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