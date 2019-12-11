https://static.news.ru/photo/bf968afa-1c2b-11ea-8034-fa163e074e61_660.jpg Сергей Кириенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко выдвинул инициативу о присвоении некоторым российским городам почётного звания «Город трудовой доблести». На сегодняшний день законопроект полностью подготовлен к утверждению.

Отмечается, что инициатива была разработана в связи с празднованием в 2020 году 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Почётное звание планируют присвоить городам, которые внесли значительный вклад в обеспечение военных действий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Китай готовится к празднованию 75-й годовщины Победы совместно с Россией.