Некачественной водой отравились более 50 жителей Красноярска

https://static.news.ru/photo/8432f830-6532-11eb-a8c1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число отравившихся водопроводной водой в красноярском микрорайоне Студгородок увеличилось до 53 человек. Ранее в компании «Краском», обеспечивающей водоснабжение домов на этой территории, сообщили о 27 случаях отравления.

Среди жителей Октябрьского района Красноярска зарегистрировано 53 случая острой кишечной инфекции, из них обратились за медицинской помощью 27 человек, активно выявлены 26 человек, — цитирует ТАСС сообщение краевого Роспотребнадзора.

Жалобы на плохое самочувствие от жителей Студенческого городка стали поступать 31 января. После сообщений в СМИ сотрудники краевой прокуратуры и Следственного комитета начали проверку. По данным «Краскома», жалобы на воду поступали только из микрорайона Студгородок, из других жилых массивов, обслуживаемых водозабором «Гремячий лог», обращений не было.

Как писал NEWS.ru, специалисты назвали вероятную причину отравления жителей Красноярска. По их мнению, к этому могла привести застоявшаяся вода в распределительных сетях системы холодного водоснабжения, сообщает пресс-служба коммунальной компании «Краском».

29 января компания ремонтировала водозабор. В это время жителям одного из городских районов отключили воду. После конца ремонта горожане пожаловались на плохое самочувствие, однако проверка качества воды на водозаборе показала, что она соответствует нормам. Несмотря на то что работы на фильтровально-очистных сооружениях 29 января были выполнены оперативно, в действиях дежурного персонала и диспетчеров всё-таки есть один недочёт. Они не выдали управляющим компаниям и ТСЖ рекомендации о сбросе застоявшейся воды из внутридомовых инженерных систем.