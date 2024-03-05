Власти Ханты-Мансийского автономного округа работают над аналогом ChatGPT, который будет помогать чиновникам писать нормативно-правовые акты, заявил заместитель губернатора региона Павел Ципорин в беседе с изданием «Вестник». Осенью искусственный интеллект уже начнет работать в тестовом режиме, добавил он.

Одна из задач чиновников — написание нормативно-правовых актов. Их выпускается достаточно большое количество, поэтому у нас возникла гипотеза, что мы можем обучить нейросетевую модель на наших нормативных актах, чтобы она помогала разрабатывать проекты новых документов, проекты внесения изменений в действующие нормативно-правовые акты. Сейчас идет ее обучение, пояснил Ципорин.

Разработкой нейросети занимается Югорский НИИ информационных технологий. При этом Ципорин назвал спорным вопрос, можно ли доверять ИИ полностью разрабатывать законы. Замгубернатора подчеркнул, что новая программа будет скорее помощником и ассистентом.

Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова высказывала мнение, что в будущем российских чиновников и глав регионов могут заменить нейросети. По ее словам, новые времена требуют новых решений. Комарова считает, что искусственный интеллект может быть очень востребован в сфере государственного управления. При этом обязанности высшего руководства страны все равно останутся за человеком, добавила она.

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