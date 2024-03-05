Нейросеть будет работать на чиновников в одном из российских регионов Замгубернатора ХМАО Ципорин: нейросеть поможет писать законы в регионе

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Власти Ханты-Мансийского автономного округа работают над аналогом ChatGPT, который будет помогать чиновникам писать нормативно-правовые акты, заявил заместитель губернатора региона Павел Ципорин в беседе с изданием «Вестник». Осенью искусственный интеллект уже начнет работать в тестовом режиме, добавил он.

Одна из задач чиновников — написание нормативно-правовых актов. Их выпускается достаточно большое количество, поэтому у нас возникла гипотеза, что мы можем обучить нейросетевую модель на наших нормативных актах, чтобы она помогала разрабатывать проекты новых документов, проекты внесения изменений в действующие нормативно-правовые акты. Сейчас идет ее обучение, — пояснил Ципорин.

Разработкой нейросети занимается Югорский НИИ информационных технологий. При этом Ципорин назвал спорным вопрос, можно ли доверять ИИ полностью разрабатывать законы. Замгубернатора подчеркнул, что новая программа будет скорее помощником и ассистентом.

Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова высказывала мнение, что в будущем российских чиновников и глав регионов могут заменить нейросети. По ее словам, новые времена требуют новых решений. Комарова считает, что искусственный интеллект может быть очень востребован в сфере государственного управления. При этом обязанности высшего руководства страны все равно останутся за человеком, добавила она.