Нейросеть «подарила» жителям Красноярска газопровод Власти Красноярска назвали несогласованным рисунок с изображением газопровода

Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Красноярске ко Дню народного единства нарисовали газопровод «Сила Сибири», изображение которого появилось под Коммунальным мостом на улице Добровинского. В администрации города сообщили изданию «Подъем», что не одобряли этот рисунок. В городском сообществе «Галка» рассказали, что граффити было сгенерировано нейросетью.

Это изображение изготовлено городским сообществом «ГАЛКА I Красноярск», не являющимся муниципальным. Эскиз изображения городским управлением культуры не согласован. Вообще, это не мурал, а изображение, нанесенное на сборно-разборные деревянные щиты, — пояснили в администрации Красноярска.

В самом сообществе заявили, что изготовили рисунок ко Дню народного единства. По словам представителей «Галки», они вложили в рисунок «сибирскую любовь», «сплоченность народов», а также «мощь достопримечательностей и достижений» России.

Какого-то акцента на газопровод вообще не было. Какого-то тайного смысла — тем более. Просто все полностью сгенерировала нейросеть. Акцент на то, что там много знаковых мест не только по Красноярску, а в принципе по всей России, — сказали в сообществе.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил газифицировать Красноярск к 2028 году. В этом году будет отмечаться 400-летний юбилей города.

Ранее на Украине закрасили мурал с изображением русского поэта Сергея Есенина, который был изображен на одноименной улице в Харькове. Картину закрасили белой краской в рамках исполнения закона о декоммунизации.