Неизвестный забросал коктейлями Молотова храм в российском городе Baza: в Тюмени неизвестный забросал храм Дмитрия Донского коктейлями Молотова

Неизвестный забросал храм Дмитрия Донского в Тюмени коктейлями Молотова, сообщает Telegram-канал Baza. Возгорание удалось потушить до приезда пожарных.

По данным канала, злоумышленник подошел к зданию храма с пакетом, достал оттуда несколько бутылок с зажигательной смесью и бросил их в сторону входа. Очевидцам удалось потушить возгорание потушить до приезда пожарных.

Ранее в Московской области 35-летний бармен Владимир Малин поджег релейный шкаф. Военный суд признал мужчину виновным в этом и ряде других преступлений и приговорил его к 25 годам лишения свободы. Из них 20 лет он пробудет в колонии строгого режима.

Ранее в Кемеровской области задержали трех 16-летних подростков, которые подожгли релейный шкаф на железной дороге. Несовершеннолетние злоумышленники заявили, что за диверсию им обещали 60 тысяч рублей.

До этого в Смоленской области сообщили о взятии под стражу подростков, совершивших поджог релейных шкафов на перегоне Гусино — Красное главного хода Московской железной дороги. На допросе они признались, что пошли на преступление ради денег.

Ранее сообщалось, что Второй Восточный окружной военный суд назначил 25 лет лишения свободы жителю Новосибирска Илье Бабурину, который готовил поджог военкоматов. Мужчина планировал диверсии по заданию национального батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).