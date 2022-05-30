В Ставрополе 64-летнего пенсионера избили за букву Z

Фото Александр Гальперин/РИА Новости

Неизвестный в Ставрополе избил 64-летнего пенсионера за то, что он нарисовал букву Z на своем и соседском заборах, пишет «Кавказский узел» (организация, исполняющая функции иноагента). Пострадавший хотел заранее предупредить соседа о намерении нарисовать неофициальный символ спецоперации. Однако в тот момент, когда пенсионер начал рисовать букву, на него налетел мужчина и начал избивать. Сотрудники полиции начали проверку.

Он повалил пожилого мужчину на землю, сорвал с него шапку и ею вытер букву Z. Пострадавший россиянин рассказал, что неадекватный сосед также атаковал и его жену, — сказано в сообщении.

Ранее жителя Симферополя задержали за публикацию в мессенджере украинских националистических лозунгов, а также призывов к насилию. Против него заведено уголовное дело за публичные призывы к экстремистской деятельности.

До этого в отношении жителя Севастополя было заведено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. У мужчины на даче найдены 400 граммов тротила, порох, самодельный обрез, и свыше 800 патронов.