Живодер в Чите делает стельки из бездомных собак В Чите появился сдирающий с животных шкуру живодер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Волонтеры в Чите спасли щенка с открытой раной на спине, найденного в парке «СибВо», передает Telegram-канал ГБР «ЗооЧита». В ветеринарной клинике, исходя из характера ран, предположили, что, скорее всего, с животного срезали кожу. Позже волонтеры узнали, что в городе появился живодер.

Позже в волонтерских чатах появилась информация о том, что в Чите орудует живодер, который снимает кожу животного ножом для дальнейшего изготовления стелек, — сообщили в ГБР «ЗооЧита».

ИА ChitaMedia сообщает со ссылкой на УМВД Забайкалья, что полиция начала проверку. Со стороны волонтеров заявления не поступало.

Сообщение в полицию не поступало. Информация из сети Интернет сотрудниками УМВД России по городу Чите зарегистрирована в соответствующем порядке. Сотрудники полиции проводят проверку, — сообщили в полиции.

Ранее в Махачкале двое детей издевались над кошкой в подъезде жилого дома. Малолетние живодеры били животное о стену и пол, крутили хвост и гоняли по этажам. Все это время питомец истошно кричал, однако никто из жильцов не вышел из квартиры на клетку. В какой-то момент в подъезд зашла женщина, но и она проигнорировала происходящее.