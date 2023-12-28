Автомобиль владельца крупной птицефабрики расстреляли под Воронежем SHOT: автомобиль предпринимателя Ширяева расстреляли в Воронежской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что на владельца крупнейшей фабрики по производству яиц в Воронежской области Геннадия Ширяева совершили покушение. По данным канала, его машину расстрелял неизвестный.

SHOT сообщает, что накануне Ширяев двигался по трассе «Курск — Саратов» на личном автомобиле, когда около 18:00 неустановленное лицо дважды выстрелило в сторону машины предпринимателя, после чего скрылось с места происшествия. Ширяев не пострадал. По данным канала, ЧП произошло около села Третьяки, в двух километрах от дома предпринимателя, в момент нападения Ширяев находился в автомобиле один, после стрельбы в Борисоглебском районе объявлен план «Перехват», ведутся поиски нападавшего.

Ширяев является владельцем крупной птицефабрики «Третьяковская», а также экс-депутатом областной думы. Кроме того, в его владении находится ряд предприятий по производству масла, яиц и другой продукции. SHOT сообщает, что два дня назад ФАС возбудила дело против птицефабрики из-за резкого роста цен на яйца.

Ранее Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала доклад, согласно которому яйценоскость кур-несушек в России сократилась с 288 до 286 яиц за период с января по ноябрь 2023 года. Специалисты считают, что данное снижение привело к общему сокращению выпуска яиц в стране.