Неизвестный поджег машину тиктокера Анастасии в Краснодаре

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В Краснодаре неизвестный злоумышленник сжег автомобиль марки Mercedes TikTok-блогера Анастасии, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Сама девушка предполагает, что причинами поджога могли стать ее популярность в социальных сетях или ревность.

Возможно, из-за моего TikTok, у меня там 330 тысяч подписчиков, то есть, в принципе, моя жизнь на виду у людей. Вполне реально, что мог кто-то позавидовать. <...> Возможно, кого-то отшила, ему не понравилось, может, кто-то приревновал. Я абсолютно не знаю, — рассказала девушка.

По словам Анастасии, восстановлению автомобиль не подлежит, для этого потребуется до полутора миллионов рублей.

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Ранее в Ростове-на-Дону сожгли авто полицейского с символом Z. Полиция задержала двух местных жителей, которые, по данным правоохранителей, совершили поджог по заказу «неонацистов с Украины». В ГУМВД по региону также сообщили, что подозреваемые получили за совершенное правонарушение 15 тысяч рублей криптовалютой.