Мужчина открыл стрельбу в торговом центре в Ростове-на-Дону

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестный мужчина открыл стрельбу из травматического оружия в торговом центре на проспекте Королева 10/4 в Ростове-на-Дону, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона. Отмечается, что два человека получили травмы. Сейчас его ищут сотрудники полиции.

Неизвестный преступник, находясь в помещении магазина по адресу г. Ростов-на-Дону, пр. Королева 10/4, в ходе внезапно возникшего конфликта, используя травматическое оружие, произвел выстрел и нанес телесные повреждения мужчине 1980 года рождения и мужчине 2003 года рождения, — сообщил собеседник агентства.

2 февраля мужчина открыл стрельбу вблизи торгового центра в Ростове-на-Дону. Он пришел в ТЦ примерно в 12 часов дня с сумкой и ружьем. Его заметил по камерам наблюдения и хотел обезвредить охранник. После серии выстрелов злоумышленник скрылся на своем автомобиле в неизвестном направлении. Позже стало известно, что устроивший нападение, наблюдался в местном психоневрологическом диспансере.

19 февраля Telegram-канал SHOT сообщил, что на концерте рэп-исполнителя Мота (Матвей Мельников) в московском баре MEMO фанат музыканта устроил стрельбу. По данным канала, группа молодых людей попыталась подняться к артисту на сцену, но их не пустила охрана, после этого один человек из компании достал травматический пистолет и открыл огонь.