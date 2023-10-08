Мужчина избил ногами женщину на глазах у ребенка в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге мужчина в камуфляжной форме без видимых причин набросился на женщину в присутствии ее 11-летнего сына, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке». По его информации, женщину госпитализировали с закрытым переломом левого плеча со смещением.

Инцидент произошел на Ленинском проспекте 7 октября около шести часов вечера. Судя по камерам видеонаблюдения, женщина и сын шли навстречу мужчине. Когда они поравнялись, агрессор внезапно накинулся на прохожую, повалил ее на асфальт и стал избивать. Ребенок в это время стоял рядом. Пострадавшая стала кричать о помощи, что привлекло внимание других горожан. Нападавший поспешно скрылся с места происшествия. Полиция ведет поиски злоумышленника, все обстоятельства выясняются.

Ранее житель подмосковного Серпухова поссорился с сожительницей и в пылу конфликта облил ее бензином и поджег. Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело. Бывшего сожителя пострадавшей планируют привлечь по статье о покушении на убийство с особой жестокостью.

После происшествия пострадавшую экстренно госпитализировали с ожогами по всему телу. Однако врачам не удалось спасти жизнь женщины. У нее осталось двое детей. Поджигатель до сих пор не задержан, правоохранители объявили преступника в розыск.