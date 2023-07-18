Неизвестный дрон засекли над секретной воинской частью под Калининградом Mash: неизвестный БПЛА засекли над секретной воинской частью в Калининградской области

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegam-канал Mash сообщил о неизвестном беспилотнике, который засекли в небе над секретной воинской частью, где располагается ракетная бригада, прикрывающая Калининградскую область от нападения с моря. По данным канала, информацию о БПЛА передали полицейским, они устанавливают примерное место взлета, а также организаторов полета. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Mash сообщает, что летательный аппарат засек прапорщик береговой обороны вечером 17 июля, дрон парил над военным объектом около 10 минут, после чего улетел в сторону Балтийского моря.

Mash ранее сообщил, что неизвестный беспилотник вел съемку воинской части ВДВ в Омске. По данным канала, это произошло в час ночи 18 июля, дрон мог записывать на камеру ночную тренировку десантных войск, сейчас устанавливается, откуда аппарат был запущен и кто является его оператором. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Также Telegram-канал Baza сообщал, что житель села Глинка Смоленской области обнаружил в лесу разведывательный беспилотник, принес его домой и спрятал в сарае, чтобы разобрать на запчасти. О находке узнали соседи и вызвали полицию. Сотрудники спецслужб провели с мужчиной профилактическую беседу и изъяли дрон вместе с открученной камерой.