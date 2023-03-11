Неизвестные спасли детей из горящих домов в Иркутске

Фото: МЧС России

Неизвестные молодые люди спасли детей из горящих частных домов в Иркутске, сообщает РЕН ТВ. Как уточняет телеканал, парни перелезли через забор и принялись стучать в двери, потом разбили окна, залезли внутрь и вытащили оттуда детей. Прокурор Иркутской области принял решение о поощрении молодых людей, ведутся их розыски.

Молодые люди перелезли через забор и начали стучать в двери домов, бить стекла окон и вытащили детей из горящего дома. Пожарные приехали на место происшествия и ликвидировали возгорание, — отмечает РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что десятилетний мальчик Федор, получивший ранение при нападении на Брянскую область украинских диверсантов, награжден ведомственной медалью СКР. В ведомстве отметили, что смелость и решительность мальчика спасла жизнь другим детям. В СКР добавили, что окажут семье Федора всю необходимую помощь.

До этого глава Брянской области Александр Богомаз рассказал, что навестил Федора в больнице. Он сообщил, что мальчик после операции по извлечению попавшей в него пули переведен в палату и держится мужественно. Губернатор похвалил мальчика за то, что тот вел себя как настоящий мужчина, и пожелал ему скорейшего выздоровления.