Злоумышленники пытались устроить диверсию в аэропорту Сыктывкара Злоумышленники пытались поджечь здание в аэропорту Сыктывкара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Злоумышленники пытались поджечь здание, которое принадлежит аэропорту Сыктывкара, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, там расположена трансформаторная подстанция, электрощитовая, а также блоки управления радиомаяками.

Утром 4 октября сотрудник аэропорта обнаружил, что на тыльной стороне здания вскрыта металлическая решетка вентиляционного канала. Также внутри помещения чувствовался резкий запах бензина.

Как выяснили прибывшие на место правоохранители, неизвестные пробрались в здание через решетку и хотели устроить поджог, спустив канистру с легковоспламеняющейся жидкостью. Пожар мог усложнить ситуацию с безопасностью полетов, поскольку в помещении хранились блоки управления дальним и ближним приводными радиомаяками, которые помогают пилотам определять расстояние до взлетно-посадочной полосы. Помимо этого там располагалась электрощитовая, предназначенная для питания блоков.

По факту инцидента проводится проверка. Личность злоумышленников пока не установлена, когда именно произошла попытка поджога, также неизвестно.

Ранее ФСБ сообщила о задержании двух жителей Комсомольска-на-Амуре за подготовку диверсии. Молодые люди 17 и 18 лет хотели устроить взрыв на газопроводе Сахалин — Хабаровск — Владивосток. Утверждается, что за успешное выполнение задания каждый из юношей должен был получить по 100 тысяч рублей от организатора диверсий. Мужчин арестовали, им инкриминируется покушение на совершение теракта (ч.1 ст. 30, ч.1 ст. 205 УК РФ).