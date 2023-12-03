В Химках прокололи колеса 20 автомобилей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Злоумышленники прокололи шины на более чем 20 автомобилях в подмосковных Химках, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Пострадали в том числе машины такси и каршеринга.

Ночью с обеих сторон дома неизвестные пробовали колеса машин выборочно, не все подряд. Порезы как от ножа. Полицию вызвали, они посмотрели и сказали ехать в отделение, — рассказал очевидец.

По данным канала, неизвестные порезали колеса автомобилей во дворе одного из домов на улице Панфилова. Местные жители не знают, кто и по какой причине это сделал. Владельцы транспортных средств написали заявления в правоохранительные органы.

Ранее водитель черного Mercedes S-класса, который зарегистрирован на вдову экс-сенатора Вадима Тюльпанова, стал участником дорожного конфликта в Санкт-Петербурге. Мужчина на проезжей части вышел из авто и проколол шины другой машине, за рулем которой была девушка.

Инцидент произошел на пересечении Крестовского проспекта и улицы Рюхина. Пострадавшая рассказала, что хотела объехать пробку по встречной полосе, но маневр пресек Mercedes. Водитель иномарки вышел из своей машины с ножом и проткнул шины ее автомобиля, после чего он предложил автоледи проезжать.