Неизвестные подожгли железнодорожное оборудование во Владимирской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестные подожгли стоящий у железнодорожных путей во Владимирской области шкаф видеонаблюдения, который отслеживает движение поездов, сообщил Telegram-канал SHOT. Рядом с неисправным устройством валялись бутылки из-под бензина.

По данным канала, нарушители пробрались на пути неподалеку от станции Ковров около девяти часов вечера, после чего испортили оборудование и скрылись. Задержек поездов не было, сумма ущерба еще устанавливается. Правоохранительные органы допускают, что поджигатель был всего один, сейчас виновника или нескольких разыскивают.

Ранее сотрудники полиции задержали 21-летнего жителя Уфы при повторной попытке поджечь здание военкомата. В отношении мужчины проводится проверка. Известно, что мужчина после распития алкогольных напитков пришел к военкомату на улице Революционной с пятилитровой бутылкой бензина и зажигалкой, однако предпринять ничего не успел: сотрудники полиции изъяли у злоумышленника горючее. В прошлый раз полиция задержала уфимца с канистрой бензина у здания военкомата в конце августа, поджога и тогда удалось избежать. Стражи порядка провели с ним беседу и отпустили. По сведениям канала, мужчина ранее был судим за угон автомобиля.