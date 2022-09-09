Один силовик пострадал при нападении на росгвардейцев в Курской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После нападения неизвестных на представителей Росгвардии в Курской области один силовик оказался ранен. Ведутся поиски подозреваемых, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В городе Судже Курской области совершено нападение на росгвардейцев, по предварительной информации, есть раненый, — цитирует агентство своего собеседника.

В регионе объявлен план «Перехват», ведется поиск подозреваемых в нападении.

Ранее стало известно, что нападение, по версии Telegram-канала Mash, было совершено на блокпосту у объездной дороги. Сотрудники Росгвардии попытались остановить подозрительную «Газель», после чего из машины открыли огонь.