Неизвестные избили двух школьниц в пункте выдачи заказов в Краснодаре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Краснодаре неизвестные мужчина и женщина напали на двух школьниц в пункте выдачи заказов одного из интернет-магазинов, сообщает «360». В Сеть попало видео с места происшествия. Следственный комитет по Краснодарскому краю начал проверку по факту случившегося, региональное МВД также завело уголовное дело о хулиганстве.

По поручению руководителя краевого следственного управления СКР по краю Андрея Константиновича Маслова по данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара незамедлительно организована проверка, — заявили в СК.

По информации местных СМИ, инцидент произошел в Музыкальном микрорайоне Краснодара. На кадрах видно, как обвиняемая зашла в пункт выдачи и напала на девочку, оттащив ее в угол. Другая школьница заступилась за подругу, а через некоторое время к конфликту подключился мужчина. Очевидец рассказал, что нападавшие били девочек ногами и рвали на них волосы, одной из них разбили телефон.

Ранее в подмосковных Химках местный житель грозился расправиться с двумя подростками после того, как те сели отдохнуть на лавочку. Мужчина заявил, что скамейка — его собственность, он приставил к голове одного из мальчиков пистолет и призвал обоих убираться. Сейчас мужчина задержан, его допрашивает полиция.